Altın piyasasında "tarife" ve "gerilim" rüzgârı: Güvenli liman 2026 zirvesine koşuyor

Altın piyasasında "tarife" ve "gerilim" rüzgârı: Güvenli liman 2026 zirvesine koşuyor

Tuğba Güner
08:4923/02/2026, Pazartesi
G: 23/02/2026, Pazartesi
Küresel piyasalarda Trump’ın yeni gümrük tarifesi hamleleri ve ABD-İran hattındaki tırmanan gerilim, altını haftanın ilk işlem gününde zirveye taşıdı. Ons altın 5.100 dolar barajını aşarken, yurt içinde gram altın 7.200 TL seviyesinin üzerine yerleşerek rekor tazeledi. İşte 23 Şubat 2026 Pazartesi günü itibarıyla altın piyasalarındaki güncel durum, küresel riskler ve fiyat tablosu.

Altın haftaya yükselişle başlarken, ABD Yüksek Mahkemesi’nin Trump’ın tarifelerinin büyük kısmını iptal etmesinin dolar üzerinde baskı yaratması ve ABD-İran geriliminin devam etmesi, güvenli liman talebini artırdı. İşte 23 Şubat 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Altın yükselişle başladı


Altın fiyatları haftaya güçlü primle girerken, ABD Yüksek Mahkemesi’nin Trump dönemine ait tarifelerin büyük bölümünü iptal etmesiyle zayıflayan dolar ve ABD-İran hattındaki süregelen gerilim, güvenli liman talebini destekledi.

GRAM ALTIN FİYATI


Alış: 7.270,9370

Satış: 7.271,9090


ALTIN/ONS DOLAR FİYATI


Alış: 5.140,89

Satış: 5.142,50


ÇEYREK ALTIN FİYATI


Alış: 11.633,5000

Satış: 11.889,5700


CUMHURİYET ALTINI FİYATI


Alış: 46.534,0000

Satış: 47.412,8500


TAM ALTIN FİYATI


Alış: 48.570,00

Satış: 49.025,00


YARIM ALTIN FİYATI


Alış: 23.194,16

Satış: 23.778,77


ZİYNET ALTINI FİYATI


Alış: 46.533,73

Satış: 47.412,11


ATA ALTIN FİYATI


Alış: 48.858,68

Satış: 50.125,47


14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI


Alış: 4.094,50

Satış: 5.381,69


22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI


Alış: 6.797,81

Satış: 7.114,78


GREMSE ALTIN FİYATI


Alış: 121.052,00

Satış: 122.468,00


