Altın haftaya yükselişle başlarken, ABD Yüksek Mahkemesi’nin Trump’ın tarifelerinin büyük kısmını iptal etmesinin dolar üzerinde baskı yaratması ve ABD-İran geriliminin devam etmesi, güvenli liman talebini artırdı. İşte 23 Şubat 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...