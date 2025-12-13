Yeni Şafak
Tüketicinin yüzünü güldürecek haber: Kuyumcu esnafı işçilikte indirime gitti, tüm ürünlerde yüzde 50 indirim

23:4313/12/2025, Cumartesi
IHA
Kuyumcukent’te faaliyet gösteren esnaf, yıl sonuna özel cazip bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında, altın ve mücevher ürünlerinde işçilik ücretlerinde yüzde 50’ye varan önemli bir indirim uygulanıyor.

Bahçelievler Yenibosna’da bulunan bir altın ve mücevherat merkezindeki kuyumcu esnafı, tüketicinin yüzünü güldürmek için inisiyatif alarak işçilik payında indirime gitti. İşçilikteki bu büyük indirimin yanı sıra, mücevher ürünlerinde de yüzde 50 ile yüzde 60 arasında değişen oranlarda indirimler sunuluyor.


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan esnaf Ahmet Melik Kaya, "Bütün halkımızı indirimlerden yararlanmak için bekliyoruz. Burası çok konforlu bir işletme, vatandaşlarımız rahat bir ortamda alışveriş yapabilirler. Üretimden çıkan ilk ve en güzel modelleri buradan temin edebilirler" dedi. 

Kaya, fiyat aralığının 8 bin TL’den başlayarak 400 bin TL’ye kadar her bütçeye uygun geniş bir yelpazede olduğunu vurgulayarak, "Ürünlerin gramajına göre fiyatlar değişmekte. Bizim yapabileceğimiz indirimler işçiliklerde olabiliyor, biz esnaf olarak burada indirimler yapıyoruz. En güzel ve en yeni modelleri halkımıza temin ediyoruz" diye ekledi.

Esnaf Selin Mihaloğlu ise kampanyanın kapsamına dikkat çekerek, "Kuyumcukent esnafı olarak bütün altın ve pırlantalı işçilikli ürünlerde yüzde 50 indirim kampanyası başlattık. Bütün ürünlerimizde geçerlidir" ifadelerini kullandı.

Mihaloğlu, özellikle bu senenin gözde ürünleri olan bahset yüzükler, setler ve suyolu bilekliklerin çok talep gördüğünü belirtti. Fiyatların minimal yüzüklerde 15 bin TL’den başlayıp talebin büyüklüğüne göre arttığını dile getiren Mihaloğlu, "Buraya gelen vatandaşlar her bütçeye göre ürün bulabiliyor" dedi.

İndirimlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren ve çok sayıda ürün aldığını belirten tüketici Kübra Karga, "Burada fiyatlar gerçekten uygun. Özellikle işçilik olan ürünlerde çok indirim vardı. Biz de geldik alışverişimizi yaptık. Sanırım yılbaşı öncesinde bir indirim" şeklinde konuştu.


