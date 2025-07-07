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Aile faciası: Uşak'ta kamyonla çarpışan otomobildeki baba ve kızı hayatını kaybetti

Aile faciası: Uşak'ta kamyonla çarpışan otomobildeki baba ve kızı hayatını kaybetti

19:277/07/2025, Pazartesi
G: 7/07/2025, Pazartesi
AA
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Uşak'ta kamyonla çarpışan otomobildeki baba ve kızı yaşamını yitirdi. Olay yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ulubey-Uşak kara yolunda ilerleyen Sultan E. (46) yönetimindeki 64 DZ 282 plakalı otomobil, Bölme Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen M.T.M. (31) idaresindeki 06 EIN 040 plakalı kamyonla çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan kamyon, bir evin bahçesindeki ağaçlara çarparak durabildi.



İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, otomobilde sıkışan Sultan E'nin hayatını kaybettiği belirlendi.



Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sultan E'nin babası Haydar Y. (72) de müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Kamyon sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.



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