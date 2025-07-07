Aile faciası: Uşak'ta kamyonla çarpışan otomobildeki baba ve kızı hayatını kaybetti

Uşak'ta kamyonla çarpışan otomobildeki baba ve kızı yaşamını yitirdi. Olay yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

1 /11 Ulubey-Uşak kara yolunda ilerleyen Sultan E. (46) yönetimindeki 64 DZ 282 plakalı otomobil, Bölme Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen M.T.M. (31) idaresindeki 06 EIN 040 plakalı kamyonla çarpıştı.





2 /11 Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan kamyon, bir evin bahçesindeki ağaçlara çarparak durabildi.





3 /11 İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.





4 /11 Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, otomobilde sıkışan Sultan E'nin hayatını kaybettiği belirlendi.





5 /11 Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sultan E'nin babası Haydar Y. (72) de müdahaleye rağmen kurtarılamadı.





6 /11 Kamyon sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.





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