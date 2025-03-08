Akıllara durgunluk veren olay: 6 katlı binanın çatısından düşmekten beline bağladığı iple kurtuldu

Ergün, "Çocuklarımı camdan, balkondan gördüm. Üzülmesinler diye onlara fazla bakmadım. Ağlıyordular onları duyabiliyordum. O an hayatım bir film şeridi gibi gözlerimin önünden geçti. Allah herkesin çocuklarını bağışlasın. Benim de 1 engelli çocuğum var, 16 yaşında, ilk önce o aklıma geldi. Kızlarım aklıma geldi, eşim, annem kardeşlerim. İnsan ister istemez korkuyor, tereddüt ediyor. Beni kurtarmaya çatıya çıkan arkadaşları da tanımıyordum. O anın telaşesiyle, paniğiyle toplaşan vatandaşlardan yukarıya 2 arkadaş çıktı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Onların da çok büyük emeği oldu, şu an konuşabiliyor olmamda. Kızlarıma söz verdim, artık çatıya çıkmayacağım" diye konuştu.