Asrın felaketinde hafızalara kazınmıştı: Gölbaşı'ndaki demir yolu hattının onarımında sona gelindi

Mayıs ayı sonunda taşımacılığın başlaması planlanıyor

Raylarda hummalı bir çalışma olduğunu aktaran Seyhan şöyle konuştu:

"Burada şu an zarar gören Malatya ve İskenderun arasındaki rayların hummalı bir şekilde onarım çalışması yapılıyor. Şu an yüzde 95'lik bir fiziki tamamlama söz konusu. Aynı zamanda istasyon binamız ve 5 tane daha eklentisi mevcut. Onların da şu an restorasyon çalışmaları yapılıyor. Bu restorasyon çalışmalarımızı da inşallah nisan ayı sonu gibi bitirmeye hedefliyoruz. Rayların onarımının tamamlanmasıyla mayıs ayı sonu gibi burada tekrardan trenler yük taşımacılığı ve yolcu taşımacılığı hizmetine devam edecek"







