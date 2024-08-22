Atlı birlikler Tatvan sahilinde devriye attı

Ankara'da görevli Baş Polis Memuru Mahmut Kılınç, "Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü'nün talepleri doğrultusunda, Ankara ve Van Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki atlı polis birliği olarak, Ahlat ilçesinde düzenlenecek Malazgirt Zaferi yıl dönümü etkinliklerinde görev almaya geldik. Bugün de Bitlis Emniyet Müdürlüğümüzün programları doğrultusunda, Tatvan ilçemizde atlı birliğimizin vatandaşlarla kaynaşması noktasında, polis ve halk ilişkilerimizin gelişmesi amacıyla devriye görevi yürütüyoruz. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştık. Atlar ve etkinlik hakkında soru soranlara cevap verirken, hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenlere de yardımcı oluyoruz" dedi.