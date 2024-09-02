Av sezonu bereketli başladı: Tezgahlar şenlendi 'Fiyatı 250 liradan 100 liraya düştü'

Havalar güzel; istavrit de bol çıktı. Bir gün arayla 250 liraya satılan istavrit, 100 liraya düştü. 500 liraya satılan mezgit 200 liraya düştü. Çeşit de bol. Sezon bereketli başladı. Ne zaman sezon bereketli başlasa sonu da bereketli bitiyor. Umarım inşallah bu sene de öyle olacak. Etin, tavuğun kilosu belli. Bir tane balık 50 lira; 2 kişi doyar" dedi.