Bakan Kurum: Bitlis'te kaybolan tarihi yeniden gün yüzüne çıkardık

'Bu proje Bitlis'e yakıştı'





Bitlisli Naif Özal, projeyle kent tarihinin gün yüzüne çıktığını, turizm açısından da kentin değer kazandığını ifade etti. Özal, "Meydanın eski halinde çarpık bir kentleşme vardı. Derenin altında ne olduğunu kimse bilmiyordu. Şimdi, turistler de yavaş yavaş şehrimize geliyor. Bitlis, köklü tarihi olan bir şehir. Memleketimizin ileri gitmesi için bu projeye çok ihtiyacımız vardı. Bu proje, Bitlis'e yakıştı" dedi.