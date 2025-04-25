Beyninde pıhtı attı: Danca konuşmaya başladı

Uzmanlar: "Nadir görülen bir durum"

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Özdemir, "Hastayı hızla anjiyoya aldık ve pıhtıyı temizledik. Durumu hızla düzeldi. Ancak daha şaşırtıcı bir durumla karşılaştık. Hastamız, Türkçeyi konuşamadığı halde Danca konuşmaya başladı" dedi. Özdemir, beyin damar tıkanıklığı veya kanaması sonrasında bazı dillerin unutulabileceği, ancak kullanılmayan dillerin yeniden ortaya çıkabildiğini vurguladı.