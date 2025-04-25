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Beyninde pıhtı attı: Danca konuşmaya başladı

Beyninde pıhtı attı: Danca konuşmaya başladı

Yeni Şafak
11:5925/04/2025, Cuma
AA
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Konya'da yaşayan 67 yaşındaki Rahmi Karademir, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından yıllardır konuşmadığı Danca dilini yeniden kullanmaya başladı. Danimarka'da 20 yıl yaşadıktan sonra 10 yıl önce Konya'ya yerleşen 7 çocuk babası Karademir, dizinden yapılan ameliyatın ardından sağ kol ve bacağında kuvvet kaybı ile konuşma bozukluğu yaşadı.

Yapılan tetkiklerde beyninin sol tarafındaki büyük damarlardan birine pıhtı attığı belirlenen Karademir'e hızla anjiyografi yapılarak pıhtı temizlendi. Operasyon sonrası felç durumu düzeldi ve Karademir, Türkçe yerine yıllar önce unutmaya başladığı Danca ile konuşmaya başladı.

Danca konuşan Türkçe anlayan hasta

Rahmi Karademir'in kızı Meral Karademir, babasının Türkçeyi anlayabildiğini ancak konuşamadığını belirterek, "Türkçe kelimelerden birkaçını hatırlayabiliyor, ama Danca aklında kaldı. Biz de şaşkınız. İnşallah Türkçeyi tekrar konuşur" dedi.


Karademir ise, "Türkçeyi anlıyorum ama konuşamıyorum. Danca aklımda kaldı" ifadelerini kullandı.

Uzmanlar: "Nadir görülen bir durum"

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Özdemir, "Hastayı hızla anjiyoya aldık ve pıhtıyı temizledik. Durumu hızla düzeldi. Ancak daha şaşırtıcı bir durumla karşılaştık. Hastamız, Türkçeyi konuşamadığı halde Danca konuşmaya başladı" dedi. Özdemir, beyin damar tıkanıklığı veya kanaması sonrasında bazı dillerin unutulabileceği, ancak kullanılmayan dillerin yeniden ortaya çıkabildiğini vurguladı.

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