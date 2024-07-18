Bingöl'deki Şerafettin Yaylası'nda atlar bu sefer Filistin için koştu

"Filistinli kardeşlerimize destek vermek istedik"





Solhan Kültürel Atlı Spor Kulübü Başkanı Abdullah Kurtaran, 2017 yılında geçmiş ve gelecek arasında güçlü bir köprü oluşturmak amacıyla bu kulübü kurduklarını belirtti.

Şerafettin Yaylası'nın 1200 yıllık tarihiyle ecdat yadigarı olduğunu ifade eden Kurtaran, "Bu yıl bayrak yarışıyla Çanakkale'de ecdadımızı yalnız bırakmayan Filistinli kardeşlerimize Şerafettin Yaylası'ndan destek vermek istedik." dedi.

Filistinlilerin maruz kaldığı saldırılardan duydukları üzüntüyü dile getiren Kurtaran, "Bu ecdadın bize miras bıraktıklarını, yerde bırakmayacağız. Tıpkı bu yaptığımız faaliyet gibi bayraklarımızı göğe taşıyacağız." ifadelerini kullandı.