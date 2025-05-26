Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bolu
Bolu'da sağanak ve fırtına hayatı felç etti: Yollar göle döndü

Bolu'da sağanak ve fırtına hayatı felç etti: Yollar göle döndü

15:0426/05/2025, الإثنين
IHA
Sonraki haber

Bolu'da aniden bastıran sağanak yağış ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ara sokak adeta göle dönerken, yaklaşık 8 metrelik bir ağaç fırtına sebebiyle araçların üzerine devrildi.

Bolu'da öğle saatlerinde güneşli hava yerini sağanağa bıraktı. Şiddetli yağış nedeniyle D-100 karayolunun İzzet Baysal Sanayi Sitesi girişi yan yolunu su bastı. Yolda biriken su nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. 

Ayrıca Sanayi Sitesi içerisinde bulunan yaklaşık 8 metre uzunluğundaki bir ağaç ise fırtınaya dayanamayarak devrildi. Ağaç, park halindeki bir aracın üzerine düştü. 

Kamyonda maddi hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olmadı. Belediye ekipleri, su biriken alanlarda tahliye çalışması yaparken, devrilen ağacın kaldırılması için çalışma yapılacak. Yarım saatlik sürede etkili olan yağış etkisini yitirdi.

Sanayi esnafı Sami Günenç, "Ağaç devrildi. Demirler olmasaydı aracın pestili çıkardı" dedi.

#Bolu
#İzzet Baysal Sanayi Sitesi
#Sami Günenç
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Döviz kurlarında hareketli gün: Dolar ne kadar? Avro ve Sterlin kaç TL oldu? İşte güncel rakamlar