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Bolu'da üç gündür aralıksız yağan kar tünel ve çevresini beyaza bürüdü: Tuzlama çalışmaları devam ediyor

Bolu'da üç gündür aralıksız yağan kar tünel ve çevresini beyaza bürüdü: Tuzlama çalışmaları devam ediyor

09:1712/04/2025, Cumartesi
AA
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-Beyaz örtüyle kaplanan bölgede kara yolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor

Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkisini gösteriyor.

Otoyolun ve kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı, üç gündür aralıklarla sürüyor.



Beyaz örtüyle kaplanan bölgede kara yolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.


Ulaşımda aksama yaşanmayan bölgede görev yapan jandarma ve trafik ekipleri sürücüleri, araçlarında kış lastiği olmadan yola çıkmamaları, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.



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