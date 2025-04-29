Ehliyetine 2042 yılına kadar el konulmuştu: Otomobiliyle park halindeki otobüse çarpınca gerçek ortaya çıktı

2042 YILINA KADAR EHLİYETİNE EL KONULDUĞU BELİRLENDİ





Yapılan kontrolde İ.A.'nın daha önce 6 kez alkollü araç kullanırken yakalandığı ve 2042 yılına kadar ehliyetine el konulduğu tespit edildi.