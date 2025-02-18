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Ekipleri alarma geçiren olay: Esrarengiz variller sahile vurdu, birinin içerisinde kimyasal madde tespit edildi

Ekipleri alarma geçiren olay: Esrarengiz variller sahile vurdu, birinin içerisinde kimyasal madde tespit edildi

19:4118/02/2025, Salı
DHA
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Ordu'nun Ünye, Fatsa ve Gülyalı ilçesinde sahile vuran yedi varil tedirgin etti. Bir varilde kimyasal madde tespit edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri imha etmek üzere varili teslim aldı. Diğer altı varilde ise herhangi bir kimyasal bulguya rastlanmadığı bildirildi.

Olay, Ünye, Fatsa ve Gülyalı ilçelerindeki sahilde meydana geldi. Ünye'de 3, Fatsa'da 3 ve Gülyalı ilçesinde ise 1 varil kıyıya vurdu. 

Kıyıya vuran şüpheli varilleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerlerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ile AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri sevk edildi. 

Yapılan gerekli incelemeler sonrasında, Ünye ve Fatsa ilçesinde kıyıya vuran varillerde kimyasal, radyolojik ve nükleer bir bulguya rastlanmadı. Gülyalı ilçesindeki varilde ise kimyasal madde tespit edildi.

 Yapılan incelemeler sonrasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, varili imha etmek üzere teslim aldı.

Ünye ve Fatsa ilçelerindeki varillerin iskelede şamandıra olarak kullanılan variller olduğu belirtilirken; Gülyalı ilçesinde kıyıya vuran varilin ise gemiden düştüğü veya akıntı ile Gürcistan'dan gelmiş olabileceği belirtildi.

#Ordu
#Varil
#Kimyasal

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