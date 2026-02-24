İftar öncesi trafik kilit: İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e yükseldi

Büyükdere Caddesi Sarıyer yönü ile Levent Tem katılım yolları arasında trafik yoğunluğu oluştu.





Karaköy-Beşiktaş sahil yolu ile Barbaros Bulvarı'nda trafik ağır ilerlerken, D-100 kara yolunun Cevizlibağ mevkisinde de çift yönlü yoğunluk yaşanıyor.

Otogar Hal Bağlantı yollarında da yoğunluk gözlenirken, Kennedy Caddesi'nden Avrasya Tüneli girişine kadar trafik yoğun seyrediyor. Haramidere ve Büyükçekmece rampası Edirne istikametinde de araçlar yavaş ilerliyor.



