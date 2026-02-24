Yeni Şafak
İftar öncesi trafik kilit: İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e yükseldi

18:3524/02/2026, Salı
İstanbul'da haftanın ikinci iş günü akşam saatlerinde kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı. Mesai bitiminin ardından iftar saatinin de yaklaşılmasıyla kent genelinde trafik yoğunluğu arttı.

Mesai bitiminin ardından iftar saatinin de yaklaşılmasıyla kent genelinde trafik yoğunluğu arttı.


Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda, Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkilerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda Hasdal ve Seyrantepe mevkilerinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametine kadar olan kesimde trafik zaman zaman durma noktasına geldi.


Büyükdere Caddesi Sarıyer yönü ile Levent Tem katılım yolları arasında trafik yoğunluğu oluştu.


Karaköy-Beşiktaş sahil yolu ile Barbaros Bulvarı'nda trafik ağır ilerlerken, D-100 kara yolunun Cevizlibağ mevkisinde de çift yönlü yoğunluk yaşanıyor.

Otogar Hal Bağlantı yollarında da yoğunluk gözlenirken, Kennedy Caddesi'nden Avrasya Tüneli girişine kadar trafik yoğun seyrediyor. Haramidere ve Büyükçekmece rampası Edirne istikametinde de araçlar yavaş ilerliyor.


Anadolu Yakası


Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda, Kartal, Maltepe ve Kadıköy mevkilerinde çift yönlü yaşanan trafik yoğunluğu, Avrasya Tüneli girişine kadar sürüyor.

Üsküdar, Ataşehir ve Sancaktepe arasında da çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda Kurtköy Kavşağı'nda başlayan trafik, Çamlıca Gişeleri'ne kadar devam ediyor.



15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde trafik yoğunluğu Çamlıca Gişeleri ve Altunizade'den başlıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ise Çamlık Kavşağı'nda yoğunluk yaşanıyor.


Şile Otoyolu'nda Altunizade'den başlayan trafik yoğunluğu, Ümraniye TEM Bağlantı Yolu'na kadar sürüyor.

Öte yandan, kentte metrobüslerde, otobüs duraklarında ve aktarma merkezlerinde de yolcu yoğunluğu oluştu.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Haritası verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 83 olarak ölçüldü. Yoğunluk Avrupa Yakası'nda yüzde 87, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 78 olarak kaydedildi.

