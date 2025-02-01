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Kaçak göçmenleri taşıyan TIR devrildi: 1 ölü 4 yaralı

Kaçak göçmenleri taşıyan TIR devrildi: 1 ölü 4 yaralı

07:111/02/2025, Cumartesi
DHA
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<p>Kaza, saat 22.00 sıralarında Tatvan ilçesine bağlı Yelkenli Köyü yakınlarında meydana geldi.&nbsp;</p>
Kaza, saat 22.00 sıralarında Tatvan ilçesine bağlı Yelkenli Köyü yakınlarında meydana geldi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, kaçak göçmenleri taşıyan TIR'ın sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Sürücüsünün ismi belirlenemeyen TIR, kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada TIR'ın dorsesinde bulunan yabancı uyruklu 25 kaçak göçmenden 1'i hayatını kaybederken, 4'ü de yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı göçmenler ekiplerin yardımıyla Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alınırken, kazadan yara almadan kurtulan 19 göçmen ise jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine Müdürlüğüne teslim edildi.

Kazada ölen kişinin cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna götürülürken, sağ kurtulan sürücü ise gözaltına alındı.

#Bitlis
#Kaçak Göçmen
#TIR

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