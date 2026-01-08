Kartal'da beş katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Kartal'da beş katlı binanın çatısında yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen bir kişi ise ekipler tarafından kurtarılarak ambulansta tedavi edildi.

1 /7 Yangın, saat 22.45 sıralarında Orta Mahalle Ali Fuat Cebesoy Sokak'taki 5 katlı binanın çatısında çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

2 /7 Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

3 /7 Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında dumandan etkilendiği belirlenen 1 kişi ambulansta tedavi edildi.

4 /7 Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

