Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü: Ahlat'taki kutlamalardan renkli görüntüler

Malazgirt'te Bizans ordusuna karşı elde edilen ve Türklere Anadolu'nun kapılarının açılmasını sağlayan Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü Bitlis'in Ahlat ilçesinde coşkuyla kutlanıyor. Van Gölü kıyısında bulunan Çarho mevkisindeki, Sultan Alparslan Otağı'nın da kurulduğu Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinliklerde görev alan Jandarma ekipleri ve alp kıyafeti giyen bazı katılımcılar kutlamalara renk katıyor.
Ahlat ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinliklerde, kent sakinleri ile yurdun dört bir yanından gelen binlerce vatandaşlar, hem coşkuyu hem de gururu bir arada yaşıyor.
İllerin yöresel ürünlerinin tanıtıldığı tematik çadırları dolaşan, atlı cirit ve jandarma atlı birliklerinin gösterilerini, güreş müsabakalarını izleyen vatandaşlar, davul zurna eşliğinde halay çekti.
Etkinliklerde görev alan Jandarma ekipleri ve alp kıyafeti giyen bazı katılımcılar kutlamalara renk kattı.
Dünya tarihine yön veren zafer: "Malazgirt"
Malazgirt'te Bizans ordusuna karşı elde edilen ve Türklere Anadolu'nun kapılarının açılmasını sağlayan Malazgirt Zaferi, hem siyasi hem de askeri sonuçlarıyla dünya tarihinin dönüm noktalarındın biri olarak değerlendiriliyor.
Horasan Meliki Çağrı Bey'in son eşinden dünyaya gelen ve 27 Nisan 1064'te Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci hükümdarı olan Sultan Muhammed Alparslan, Malazgirt'te ordusundan 4 kat büyüklükteki Bizans ordusunu yenerek tarihin en önemli zaferlerinden birini elde etti.
Askeri anlamda Türklerin İslam dünyasının önderi haline gelmesine, birliğe ve bütünleşmeye öncülük eden zafer, Bizans İmparatorluğu'nun yıkılış ve İstanbul'un fetih sürecini başlatan gelişme olarak öne çıktı.