Mimarlık öğrencilerinden 'ecdada vefa': 129 yıllık tabyanın restorasyon projesini hazırladılar

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Emriye Kazaz, "Fakültemizde 3'üncü sınıflarda Rölöve ve Restorasyon Stüdyosu dersi var. 3'üncü sınıf öğrencilerine tarihi bir yapının nasıl belgelendiğini bir yapının hasar ve bozulmalarının nasıl okunması gerektiği, bunlara nasıl müdahale edilip restore edilmesi gerektiği ile ilgili temel bilgiler öğretiliyor. Biz de Erzurum Valiliği'nin 'Ecdada Vefa' projesi kapsamında Sivişli Tabyası'nda çalışmayı kararlaştırdık. Öğrencilerimizle bu tabyanın bir hafta boyunca ölçümlerini aldık. Daha sonra da arazide elde edilen bilgileri stüdyo ortamında analiz ederek yapının restorasyonu ile ilgili projeler ürettik. Hiç projesi olmayan daha önce hiçbir kurul ya da başka bir yerde projesi olmayan bir yapı için aslında stüdyo kapsamında bir röleve, restitüsyon ve restorasyon projesi üretmiş olduk. Böylece de yapının bundan sonra herhangi bir şekilde hasar, bozulma olduğu zaman elimizde belgeleri olacak" diye konuştu.