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Nemrut kraterinde sürü halinde görüntülendi

08:40 - 15/09/2024 Pazar
IHA
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Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçeleri arasında yer alan Nemrut Krater Gölü'nde yaşayan boz ayılar sürü halinde görüntülendi.

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2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, doğal güzelliklerinin yanı sıra zengin florasıyla da birçok canlıya ev sahipliği yapıyor. 

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Özellikle krater gölü çevresinde yaşamlarını sürdüren boz ayılar, bölgeye giden vatandaşların ve doğaseverlerin ilgi odağı haline geliyor. Boz ayıların beslenmesine yardımcı olan vatandaşlar kimi zaman ilginç görüntüler oluşturuyor.


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Ahlat'tan gelip Nemrut Krater Gölü'nde yaşayan ayıları ziyaret eden Asım Araboğa isimli vatandaş, bu sefer boz ayı sürüsüyle karşılaştı. Anne ayılar ve yavrulardan oluşan ayı sürü şaşırttı.

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Hayvansever Asım Araboğa'da gece vakti yem aramaya çıkan ayı sürüsünü eliyle besledi.

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Araboğa aracının yanına gelen yavru ayıya da şeker vermeyi ihmal etmedi.

#Bitlis
#Tatvan
#Ahlat
#Güroymak
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