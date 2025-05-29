Ordu'da görenleri şaşırtan manzara: Yapılan üretimle 1 milyar liralık katkı bekleniyor

Hasadı yapılan somonun işletmeler tarafından iç tüketime sunulmasının yanı sıra ihracatının yapıldığını belirten Yılmaz, "Özellikle Rusya ve Japonya ihracat yapılan ülkelerin başında gelmektedir. Bu ülkeleri Avrupa Birliği ülkeleri izlemektedir. Bu yıl Türk somonu ihracatından ilimiz ekonomisine 1 milyar lira katkı sağlanması beklenmektedir." dedi.







