Ordu'nun yeni eğlencesi 'Dağ kızağı': Adrenalin tutkunlarının gözdesi oldu

"Ordu'nun tanıtımı için önemli bir yatırım"





Asiye Yusufoğulları da hiç korkmadığını ifade ederek, "Dağ kızağına binip kullandığım için çok mutlu oldum. Zaten freni var. Hızını kendiniz ayarlıyorsunuz. Ordu'nun tanıtımı için önemli bir yatırım. Herkese tavsiye ederim." diye konuştu.



