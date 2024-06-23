Şahinkaya Tepesi Türkiye haritasını andıran kayalık alanıyla merak uyandırıyor

"Doğal, merak edilen bir güzellik"





Ziyaretçilerin gördükleri manzara karşısında şaşırdığını anlatan Kılıç, şöyle devam etti:





"Ziyaretçilerde bir merak, bir hayret uyandırıyor. Ağaçların yerleşimi, baktığımızda Türkiye haritasının tüm detaylarını bize sunuyor. Doğal, merak edilen bir güzellik. Rotanın zaten devamında da farklı güzellikler var, yaylalara doğru gidiyoruz. Doğal Türkiye haritası da bir durak noktası olarak bizi ağırlıyor."