Samsun’da tehdit ve gasp operasyonu: 4 kişi adliyeye sevk edildi

17:577/01/2026, Çarşamba
IHA
Sonraki haber

Samsun’da bir kişiye yönelik tehdit, cebir ve zor kullanma yoluyla 200 bin TL alınmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında nitelikli yağma suçuna karıştıkları değerlendirilen 4 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Samsun’da polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında, tehdit ve zorla alıkoyma iddialarına karışan 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada; şüpheli Ü.K. ile birlikte hareket ettikleri belirlenen R.Ö., A.H.E. ve E.G.’nin, müştekiden tehdit yoluyla 200 bin TL aldıkları belirlendi.

Şüphelilerin, daha sonra talep ettikleri 50 bin TL’nin verilmemesi üzerine müştekiyi kendi aracı içinde zorla alıkoydukları, hakaret ve tehditte bulundukları, ayrıca tabanca kabzasıyla darbettikleri tespit edildi.

Olayın ardından düzenlenen operasyonda, silahla ve birden fazla kişiyle yol kesmek suretiyle nitelikli yağma, kasten yaralama ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarını işledikleri değerlendirilen 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca, şarjörler ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

