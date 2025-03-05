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Şehit pratisyen hekim Koray Arslan'ın cenazesi Samsun'a getirildi

Şehit pratisyen hekim Koray Arslan'ın cenazesi Samsun'a getirildi

16:255/03/2025, Çarşamba
AA
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Görevli bulunduğu Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan 33 yaşındaki pratisyen hekim Koray Arslan'ın cenazesi, memleketi Samsun'a getirildi. Arslan'ın yakınları karşılama töreninde gözyaşlarını tutamadı.

Görevli bulunduğu Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan 33 yaşındaki pratisyen hekim Koray Arslan'ın cenazesi, memleketi Samsun'a getirildi.


Askeri uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, tören mangası tarafından cenaze aracına konuldu.

Şehidin eşi Elena ile kardeşleri Burak ve Yılmaz Arslan da aynı uçakla geldi.


Karşılama törenine, şehidin babası Recep ve annesi Bahar Arslan ile yakınlarının yanı sıra Vali Orhan Tavlı, Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras, protokol üyeleri, sağlık çalışanları ile vatandaşlar katıldı.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan şehidin naaşı, yarın Samsun Büyük Cami'de öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Tekkeköy ilçesi Çınaralan Mezarlığı'na defnedilecek.

Arslan'ın Amasya'nın Suluova ilçesinde çalıştığı, 17 Şubat'ta geçici görevle Pençe Kilit Operasyon bölgesine gittiği öğrenildi.

#Şehit Koray Arslan
#Pençe Kilit Operasyonu
#Samsun

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