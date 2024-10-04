Yeni Şafak
EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bitlis
Selçuklu Meydan Mezarlığı kazılınca bulundu: Tam 6 tane

Selçuklu Meydan Mezarlığı kazılınca bulundu: Tam 6 tane

15:554/10/2024, Cuma
AA
Sonraki haber

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda yürütülen kazı ve restorasyon çalışmalarında, 6 sanduka mezar gün yüzüne çıkarıldı. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle yapılan kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kulaz'ın bilimsel danışmanlığında yürütülen çalışmalarda hem yeni mezarlar ortaya çıkarılıyor hem de kırılan, tahrip olan mezar taşları restore ediliyor.

Bu yıl mezarlığın "Seyitler" bölümünde yapılan kazılarda, yüzey toprağının alınması sonucu 6 yeni sanduka mezar gün yüzüne çıkarıldı.

Kulaz, gazetecilere, toprak altında kalmış nitelikli sanduka mezarların ortaya çıkarılmasının önemli olduğunu söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının izni ve maddi destekleriyle çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Kulaz, şu bilgileri verdi:

"Bakanlığımızın başlattığı 'Geleceğe Miras Projesi' var. Bu proje kapsamında 'Seyitler" bölümünden başlayarak mezarlığın diğer alanlarına adım adım geçmeye devam ediyoruz. Bu çalışmalarda yüzey toprağı alındıktan sonra yeni mezar taşları ortaya çıkıyor. Zeminde bulunan mezar taşlarına müdahale de gerçekleştiriliyor. Bu çalışmalar kapsamında tamamen toprak altında kalmış ve çok nitelikli sanduka mezarlar da bulunuyor ama şahideleri (baş ve ayak kısmında üzerinde yazı ve süslemelerin yer aldığı dikili taş) kısmen kırılmış ve bozulmuş."

Bu mezar taşlarını toprak altından çıkararak özgün hallerine kavuşturduklarını belirten Kulaz, "Yeni ortaya çıkan 6 mezarın özellikle Selçuklu üslubunu tamamen yansıtması, hem yazı karakteri hem de bitkisel ve geometrik süslemeleri bizim için önemli. Çalışmalar devam ettikçe buna benzer yeni mezar taşları ortaya çıkacaktır. Özellikle Türk büyüklerine ait mezar taşlarını, isimleri, kitabeleri ve tarihleriyle bulmayı umut ediyoruz. O tür mezar taşları da çıkarsa çok sevineceğiz." dedi.

#Bitlis
#Selçuklu Meydan Mezarlığı
#Ahlat
#UNESCO

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
VGM yükseköğrenim burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? VGM 2024 burs başvuru ekranı açıldı mı?