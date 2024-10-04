Selçuklu Meydan Mezarlığı kazılınca bulundu: Tam 6 tane

"Bakanlığımızın başlattığı 'Geleceğe Miras Projesi' var. Bu proje kapsamında 'Seyitler" bölümünden başlayarak mezarlığın diğer alanlarına adım adım geçmeye devam ediyoruz. Bu çalışmalarda yüzey toprağı alındıktan sonra yeni mezar taşları ortaya çıkıyor. Zeminde bulunan mezar taşlarına müdahale de gerçekleştiriliyor. Bu çalışmalar kapsamında tamamen toprak altında kalmış ve çok nitelikli sanduka mezarlar da bulunuyor ama şahideleri (baş ve ayak kısmında üzerinde yazı ve süslemelerin yer aldığı dikili taş) kısmen kırılmış ve bozulmuş."