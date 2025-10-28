Yeni Şafak
Sındırgı depreminde çöken binalar sabahın ilk ışıklarıyla böyle görüntülendi

Sındırgı depreminde çöken binalar sabahın ilk ışıklarıyla böyle görüntülendi

08:3228/10/2025, Salı
G: 28/10/2025, Salı
AA
Sonraki haber

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 22.48'de 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ilçede oluşturduğu hasar, havanın aydınlanmasıyla ortaya çıktı. İlçe merkezindeki bazı binalar sarsıntıyla yıkıldı.

Balıkesir Sındırgı ilçesine meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem yıkıma neden oldu.


 Yıkılan binalar sabahın ilk ışıklarıyla dron ile görüntülendi.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gece saat 22.48’de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem büyük yıkıma neden oldu.

AFAD verilerine göre yerin yaklaşık 5,9 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem çevre illerde de hissedildi. 

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte, depremin etkisi gözler önüne serildi.

İlçe merkezine ve çevre illerde hissedilen depremde 3 bina tamamen yıkılırken, birçok bina da ağır hasar aldı.

