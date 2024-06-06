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Cemil Reşit Rey'de dev ekran sahnedekilerin üzerine düştü: Yaralılar var

23:19 - 6/06/2024 Perşembe
DHA

Şişli'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen ELEV Vakfı Okulları'nın mezuniyet töreninde dev led ekran, sahnedekilerin üzerine düştü. Kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılırken olayla ilgili okulların sahibi Erkan Şahin gözaltına alındı.

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Olay, saat 22.15 sıralarında, Şişli'deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda meydana geldi. İddiaya göre; ELEV Vakfı Okulları'nın toplu mezuniyet töreni sonunda, sahnedeki fotoğraf çekimi sırasında öğrenciler, öğretmenler ve velilerin üzerine dev led ekran düştü. Olayda 6 kişi yaralandı.

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Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili ELEV Vakfı Okulları'nın sahibi Erkan Şahin gözaltına alındı. Bir okul müdür ve öğretmen de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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DEHŞET ANLARI KAMERADA


Dev led ekranın devrildiği sırada yaşananlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, led ekran düşerken sahnedekilerin tutmaya çalıştığı görülüyor. Yaralıların yerde yatarken, sahnedekilerin yardım etmeye çalışıyor.

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#Cemal Reşit Rey Konser Salonu
#Led ekran
#Yaralı
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