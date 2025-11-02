Tokat’ta ehliyetsiz sürücü otomobille gölete düştü

Kaza, saat 15.30 sıralarında Kelkit Çayı kenarındaki hizmet yolunda meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşı Ahmet B. ile birlikte balık tutmaya giden Kaan G. arkadaşına ait 05 ADN 575 plakalı otomobille kısa bir tur atmak istedi. Bir süre aracı kullanan ve ehliyeti olmadığı öğrenilen genç, direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobil çay kenarındaki gölete düştü.