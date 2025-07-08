Topraksız yerde yetişiyor: Damak çatlatan lezzet! 5 bin tane yetişen fideyi bu yöntemle 30 bine çıkardı

"27 bin çilek fidesi yetiştirebiliriz"





Mühendis Yaşar Özekin seranın potansiyeli ve avantajları hakkında, "Serada tamamen dikim yapılsa, 27 bin çilek fidesi yetiştirebiliriz. Topraklı üretimde bir dekarda 5 bin çilek elde edilirken, topraksız üretimde bu rakam bir dekarda 27 bin ile 30 bin çileğe ulaşıyor. Kullandığımız kokopitler, Hindistan cevizi kabuğundan üretilen bir materyal. Bu materyal, öncelikle hastalıklardan arındırılmış. Toprak kullanılmıyor; sadece bitkinin tutunması için bir ortam sağlıyor. Bu sayede, bitki besin değerleri, pH ya da EC gibi faktörleri dışarıdan müdahaleyle daha kolay kontrol edebiliyoruz. Ham maddesi Hindistan cevizi kabuğu olan kokopitlerle üretim yapıyoruz. Burası, kadın çiftçi adaylarımızın ve tarım bölümü öğrencilerimizin gelip uygulama yaptıkları bir alan. Uygulama seramızda hem öğreniyorlar hem de pratik yapıyorlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.