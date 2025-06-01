Trabzon'da tarihi keşif: 10 bin yıl öncesine ait insan izleri sergileniyor

Restorasyon ve teşhir düzenleme geçtiğimiz günlerde tamamlanan Trabzon Müzesi 30 Mayıs 2025 günü tekrar ziyarete açılırken müzede, Trabzon'da 10 bin yıl önce yaşamış insan izlerinin yanı sıra Roma dönemi M.S 3-4 yüzyıllarına ait Zeus heykelciği başı, M.S 2 yüzyıl Roma dönemi Peplos giyen kadın heykelciği, M.S 3-4 Roma dönemine ait adak kabartmanın yanı sıra antik Yunan ve Romalılar dönemine ait heykeltıraşlar, taş, kil, metal, ahşap veya diğer malzemeler ve geç Osmanlı dönemine ait onlarca eser sergileniyor.