Yüksekova’da lapa lapa kar yağışı başladı

19:1224/02/2026, Salı
IHA
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde lapa lapa yağaş kar kısa sürede çevreyi beyaza bürüdü.

İlçede bir haftadır etkili olan sıcak hava sonucu karlar erirken, bugün akşam saatlerinde yeniden kar yağışı başladı. Akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ilçeyi kısa sürede beyaza bürüdü.

 Özellik İpekyolunda bulunan sürücüler kar ve sisten dolayı ilerlemekte zorlanırken, yetkililer hız limitlerine dikkat edilmelerini istedi.

Öte yandan, karla mücadele ekipleri olumsuz bir durum için hazır bekleniyor.


#Hakkari
#Yüksekova
#Kar
