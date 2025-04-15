Zirai don sonrası ağaçları böyle kurtarıyorlar: Dünyadaki üretiminin yüzde 85'i o ilde

Dünyadaki kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı Malatya'da, 12 Nisan Cumartesi günü yaşanan zirai donda çağla döneminde olan kayısı ile birçok meyve türü zarar gördü. Yaklaşık 9 milyon kayısı ağacının bulunduğu kentte üreticiler, ağaçlarını kurtarmak için budama çalışmasına başladı.



