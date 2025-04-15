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Zirai don sonrası ağaçları böyle kurtarıyorlar: Dünyadaki üretiminin yüzde 85'i o ilde

Zirai don sonrası ağaçları böyle kurtarıyorlar: Dünyadaki üretiminin yüzde 85'i o ilde

23:3515/04/2025, Salı
IHA
Yeni Şafak
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Zirai donun etkili olduğu kentlerden Malatya'da mahsulden umudunu kesen çiftçiler ağaçlarını kurtarmak için budama yapıyor.

Dünyadaki kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı Malatya'da, 12 Nisan Cumartesi günü yaşanan zirai donda çağla döneminde olan kayısı ile birçok meyve türü zarar gördü. Yaklaşık 9 milyon kayısı ağacının bulunduğu kentte üreticiler, ağaçlarını kurtarmak için budama çalışmasına başladı.


Kayısı üreticisi Cahit Zafer Leventoğlu, kent genelinde durumun tahminlerin ötesinde çok kötü olduğunu aktararak, ilerleyen yıllarda mahsul alabilmek adına dondan etkilenen kayısı ağaçlarında budama yapmaya başladığını kaydetti.

#Malatya
#Zirai don
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#Kayısı üretimi
#Ağaç budama
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