Gezegen geçidi ne zaman başlayacak





Venüs ve Satürn: Gün batımından hemen sonra parlayacaklar. Özellikle 17-18 Ocak tarihlerinde bu iki gezegen, “kavuşum” adı verilen bir yakınlaşma yaşayacak ve birbirine yakın görünecek.





Jüpiter: 17-25 Ocak arasında parlak bir yıldız gibi görünecek ve teleskopla ayrıntıları daha net gözlemlenebilecek.





Mars: Kızıl gezegenin karakteristik kırmızı rengini de 17-25 Ocak arasında görebilirsiniz.





Ancak Uranüs ve Neptün sönük oldukları için, bir teleskop yardımı olmadan görmek mümkün değil.















