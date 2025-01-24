25 Ocak 2025'te gökyüzünde ne olacak? 25 Ocak'ta, gökyüzü meraklılarını büyüleyecek astronomik bir olay gerçekleşecek. Altı gezegen, Venüs’ten Neptün’e kadar, aynı anda gökyüzünde hizalanarak eşsiz bir görsel şölen sunacak. Satürn, Venüs, Neptün, Uranüs, Jüpiter ve Mars'ın aynı hat üzerinde dizilmesiyle gökyüzünde 25 Ocak’ta adeta bir gezegen geçidi yaşanacak. Peki gezegen geçidi ne demek, ne zaman başlayacak? Gezegen geçidi Türkiye'den izlenebilecek mi? Gezegen geçidi çıplak gözle görülebilecek mi?
25 Ocak 'ta güneş sistemindeki 6 gezegen yan yana gelerek görsel bir şölen oluşturacak. Jüpiter, Satürn, Venüs, Mars, Uranüs ve Neptün birbirine yakın bir şekilde gökyüzünde hizalanarak gezegen geçidi oluşturacak.
Satürn, Venüs, Neptün, Uranüs, Jüpiter ve Mars'ın aynı hat üzerinde dizilmesiyle gökyüzünde 25 Ocak’ta adeta bir gezegen defilesi yaşanacak.
Peki gezegen geçidi ne demek, ne zaman olacak? Gezegen geçidi Türkiye'den izlenebilecek mi? Çıplak gözle görülebilecek mi?
NASA'nın 'Gezegen geçidi' olarak ifade ettiği bu gökyüzü olayının bazı yabancı kaynaklarda tek bir günle sınırlı olmayacağı, Ocak ayı boyunca gözlemlenebileceği ifade ediliyor.
Gezegen geçidi ne zaman başlayacak?
Mars, Venüs, Jüpiter ve Satürn çıplak gözle rahatlıkla görülebilecek. Ancak daha uzak ve soluk gezegenler olan Uranüs ve Neptün’ü görmek için teleskop ya da yüksek güçlü bir dürbün kullanmanız gerekecek. En iyi gözlem zamanı, gün batımından hemen sonra olacak.
Hizalanma, dünyanın birçok yerinden görülebilecek. Gezegenlerin doğuş ve batış saatleri, bulundukları yerin konumuna bağlı olarak değişiklik gösterecek. Bu bilgileri elde etmek için çeşitli telefon uygulamalarından yararlanabilirsiniz.
Türkiye'de izlenebilecek mi?
Gezegenlerin gözlenmesi için mümkün olduğunca şehir ışıklarından uzak durmak gerektiğine işaret eden gök bilimciler Türkiye'den de görülebileceğini ancak gezegenler çok parlak olduğu için karanlık bölgelerin tercih edilmesi gerektiğini belirtti.
Çıplak gözle görülebilecek
Öte yandan, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn gezegenleri teleskop olmadan çıplak gözle görülebiliyor.
Gezegen geçidi ne zaman başlayacak
Venüs ve Satürn: Gün batımından hemen sonra parlayacaklar. Özellikle 17-18 Ocak tarihlerinde bu iki gezegen, “kavuşum” adı verilen bir yakınlaşma yaşayacak ve birbirine yakın görünecek.
Jüpiter: 17-25 Ocak arasında parlak bir yıldız gibi görünecek ve teleskopla ayrıntıları daha net gözlemlenebilecek.
Mars: Kızıl gezegenin karakteristik kırmızı rengini de 17-25 Ocak arasında görebilirsiniz.
Ancak Uranüs ve Neptün sönük oldukları için, bir teleskop yardımı olmadan görmek mümkün değil.