Balık avı kâbusa döndü: Giresun’da sele kapılan amca ve yeğenin son anları

14:1126/05/2026, Salı
DHA
Giresun’un Yağlıdere ilçesinde bayram tatilinde derede balık avlarken birlikte akıntıya kapıldığı yeğeni Sedat Çelik (24) ölen, kendisi ise kaybolan Sedat Çelik’i (54) arama çalışmalarına 4'üncü günde devam ediliyor. Aynı ismi taşıyan amca ve yeğenin, akıntıya kapılmadan önce derede serpme ağla balık avlamaya çalıştığı görüntüler ortaya çıktı.

Olay, 23 Mayıs’ta ilçenin Kanlıca köyünde meydana geldi.

Kurban Bayramı tatili için kısa süre önce İstanbul’dan memleketleri Giresun’a gelip, Yağlıdere Deresi’ne inerek saçma ağ ile balık avlamak isteyen Sedat Çelik ile yeğeni Sedat Çelik, akıntıya kapılıp kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aşırı yağışların yanı sıra zirvelerde eriyen kar suları nedeniyle derenin debisinin yüksek olması çalışmaları zorlaştırırken, aramalarda iş makineleri de kullanıldı.


Yaklaşık 5 saat sonra yeğen Sedat Çelik’in dere kıyısında taşlık alanda cansız bedeni bulundu.

Ekipler tarafından vinçle kıyıya çıkarılan Çelik’in cenazesi, ilçede toprağa verildi.

AMCAYI ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Zirvelerde eriyen kar suları nedeniyle derenin debisinin yüksek olması çalışmaları güçleştiriyor. Bölge halkının da destek verdiği Sedat Çelik’i arama çalışmalarından şu ana kadar sonuç alınamadı.

AFAD koordinesinde yürütülen arama kurtarma faaliyetlerinde AFAD Giresun, Samsun ve Rize ekipleri, Jandarma, JAK, JÖH, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi, itfaiye, UMKE, AKUT, İHH, Kızılay, DSİ, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, belediye ekipleri ve diğer destek birimleri katılım sağlarken, çalışmalar kapsamında 38 araç ve 193 personel görev yapıyor.

Ayrıca botlar, ekskavatör ve treyler gibi iş makineleri ile birlikte 5 dronla havadan ve su altından arama faaliyetleri de sürdürülüyor.

Giresun Valisi Mustafa Koç, devam eden arama kurtarma çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden son duruma ilişkin bilgi aldı. Vali Koç, özveriyle çalışan ekiplere gayretlerinden dolayı teşekkür etti.

DEREDE SON ANLARI KAMERADA

Amca ve yeğenin, akıntıya kapılmadan önce dere içinde serpme ağla balık avlamaya çalıştığı anlara ait son görüntüleri de ortaya çıktı.

Akrabaları tarafından derenin üs kısmından cep telefonuyla kaydedilen görüntüde, dere kıyısında bel hizasına kadar suyun içinde olan amca ve yeğenin ağ ile balık avlamaya çalıştığı anlar yer alıyor.

