2017 yılında vizyona giren ve gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan ''Ayla'' filmi milyonların gönlünde taht kurmuştu. İzlenme rekorları kıran duygu yüklü filmde başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu ile sahneleri hafızalara kazınan filmin Güney Koreli küçük yıldızı Kim Seol büyüdü. Türkiye ve Güney Kore ortak yapımı olan sinema filmi Ayla’nın küçük yıldızı Kim Seol’un son hali görenleri şaşırttı. Ayla’nın Koreli küçük yıldızı Kim Seol, şimdilerde güzeller güzeli bir genç kız oldu. İşte izlenme rekoru kıran Ayla filminin sevilen küçük yıldızı Kim Seol'un son hali…

1 / 23 Yönetmen koltuğunda Can Ulkay'ın oturduğu ''Ayla'' filmi 27 Ekim 2017 tarihinde ülkemizdeki sinema salonlarında gösterime girmişti.

2 / 23 Hikayesi gerçek bir olaya dayanan ve izlenme rekorları kıran Ayla filmi, büyük bir ses getirmişti.

3 / 23 Başarılı yapımda; İsmail Hacıoğlu, Kim Seol, Çetin Tekindor, Lee Kyung-Jin, Ali Atay ve Murat Yıldırım gibi oyuncuların yer almıştı.

4 / 23 Film beraberinde 8 ödülü birden getirmişti.

5 / 23 Ayla filminin konusu:

1950 yılında Kuzey Kore, Güney Kore'ye saldırdığında Birleşmiş Milletler'in yaptığı yardım çağrısı sonucu Türkiye, Kore'ye yardım amaçlı bir tugay gönderir. Tugayın içindeki askerlerden birisi olan Süleyman Astsubay'ın savaş meydanında annesi ve babası ölmüş bir kızı bulmasını ve ikilinin hikayesini konu ediniyor.

6 / 23 Özellikle İsmail Hacıoğlu ve Kim Seol'un sahneleri tüm Türkiye'yi gözyaşlarına boğmuştu.

7 / 23 Unutulmaz yapımda ''Ayla'' karakterine hayat veren Kim Seol yapımın çekildiği sıralarda henüz 6 yaşındaydı.

8 / 23 Ayla'nın Koreli minik yıldızı Kim Seol şimdilerde kocaman bir genç kız oldu.

9 / 23 Şimdilerde 13 yaşında olan Kim Seol'un son hali ise sosyal medyada gündem oldu.

10 / 23 Kim Seol sosyal medya hesabını da oldukça aktif olarak kullanıyor.

11 / 23 İsmail Hacıoğlu'nun eşsiz performansı ile övgüler toplayan Ayla filminin minik yıldızı Kim Seol'un değişi görenleri şaşırttı.

12 / 23 İşte Ayla'nın yıldızı Kim Seol'un sosyal medya paylaşımları ve son hali...

13 / 23 Ayla filminin Koreli minik yıldızı Kim Seol kimdir?

Kim Seol, yönetmen Can Ulkay'ın "Ayla" filminde Türk izleyicisinin karşısına çıktı. Bu filmle Türkiye'nin 90. Oscar Ödülleri için aday gösterildi.





14 / 23 "Ayla", Kore Savaşı sırasında kimsesiz bir kızla karşılaşan Astsubay Süleyman Dilbirliği'nin hikayesini anlatıyor ve bu kızı bir buçuk yıl boyunca bakımını üstleniyor.

15 / 23 Kim Seol, filmde Astsubay Süleyman'ın bulduğu küçük kızı canlandırıyor ve Kore'nin en popüler çocuk oyuncularından biri olarak biliniyor.

16 / 23 Dünyadaki bütün tankları...

Kim Seol, bir film galasında yaptığı bir röportajda, "Dünyadaki bütün tankları kimsenin görmediği bir yere saklamak istiyorum ki savaşlar çıkmasın" şeklinde ifadeler kullanmıştı.

17 / 23 2011 doğumlu Kim Seol 2024 itibariyle 13 yaşında...

18 / 23 İşte Ayla karakterine hayat veren Kim Seol'un son hali... 👆

19 / 23 İşte Ayla karakterine hayat veren Kim Seol'un son hali... 👆

20 / 23

21 / 23

22 / 23