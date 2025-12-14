Dünyaca ünlü gastronomi platformu Taste Atlas, dünyanın en iyi 100 tatlısını açıkladı. Kullanıcı yorumları ve eleştirmenlerin verdiği puanlarla belirlenen tatlılar listesine Türkiye damga vurdu. Listede ilk 10’a Türkiye’den 3 lezzet girdi.
Dünyanın en iyi tatlısı 'Antakya Künefesi' seçildi.
Gaziantep baklavası listenin 5. sırasında yer aldı.
Fıstıklı sarma ise 6. sıraya yerleşti.
21. Dondurma
45. sırada fırın sütlaç var
70. sırada kazandibi var
77. sırada baklava var
Dünyanın en iyi tatlılarında ilk 10 şöyle:
1. Antakya Künefesi – Türkiye
2. Clotted Cream Ice Cream – İngiltere
3. Gelato al Pistacchio – İtalya
4. Strudel di Mele – İtalya
5. Gaziantep Baklavası – Türkiye
6. Fıstıklı Sarma – Türkiye
7. Tembleque – Porto Riko
8. Crêpes Sucrées – Fransa
9. Tinginys – Litvanya
10. Pão de Ló de Ovar – Portekiz