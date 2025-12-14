Yeni Şafak
Dünyanın en iyi 100 tatlısı belli oldu: İlk 10'da 3 Türk tatlısı var

09:4114/12/2025, Pazar
14/12/2025, Pazar
Dünyaca ünlü gastronomi platformu Taste Atlas, dünyanın en iyi 100 tatlısını açıkladı. Kullanıcı yorumları ve eleştirmenlerin verdiği puanlarla belirlenen tatlılar listesine Türkiye damga vurdu. Listede ilk 10’a Türkiye’den 3 lezzet girdi.

Dünyanın en iyi tatlısı 'Antakya Künefesi' seçildi.

Gaziantep baklavası listenin 5. sırasında yer aldı. 

Fıstıklı sarma ise 6. sıraya yerleşti. 

 21. Dondurma

45. sırada fırın sütlaç var

 70. sırada kazandibi var

77. sırada baklava var

Dünyanın en iyi tatlılarında ilk 10 şöyle:


1. Antakya Künefesi – Türkiye


2. Clotted Cream Ice Cream – İngiltere


3. Gelato al Pistacchio – İtalya


4. Strudel di Mele – İtalya


5. Gaziantep Baklavası – Türkiye


6. Fıstıklı Sarma – Türkiye


7. Tembleque – Porto Riko


8. Crêpes Sucrées – Fransa


9. Tinginys – Litvanya


10. Pão de Ló de Ovar – Portekiz

