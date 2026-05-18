Meteoroloji'den yapılan 18 Mayıs Pazartesi günü hava durumu tahmini yayınlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre bu hafta hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normalleri civarında, bazı bölgelerde ise yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz (Çorum dışında), Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sivas, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Peki, bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle Karadeniz Bölgesi'ndeki 10 il için sarı kodlu alarm vererek ani sel, su baskını ve kuvvetli fırtınaya karşı vatandaşları uyardı. Haftalık tahmin raporuna göre, yağışlı hava dalgası yurdun neredeyse tamamında hafta boyunca etkisini sürdürürken, hava sıcaklıklarında ise radikal bir değişim beklenmiyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son hava tahmin raporlarına göre, ülkenin neredeyse tamamında hafta boyunca sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Özellikle Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde yaşayan vatandaşların ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olması gerekiyor. Sabah saatlerinden itibaren hızını artıracak olan gök gürültülü sağanak yağışların, günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceği öngörülüyor.
Hava tahmin uzmanları, Karadeniz Bölgesi'nde yer alan birçok şehir için üst üste uyarılarda bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre Amasya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri ile Çorum'un kuzey bölgelerinde yerel olarak çok güçlü yağışlar etkili olacak. Yağışların özellikle akşam saatlerine kadar yoğun bir şekilde devam etmesi beklendiğinden, ani sel, su baskınları ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde çağrılar yapılıyor. Yağış dalgası nedeniyle Rize dahil olmak üzere toplam 10 şehirde sarı kodlu alarm durumuna geçildi.
BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?
Yurt genelinde bu hafta sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yeni haftada hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normalleri civarında, bazı bölgelerde ise yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklıklar bu hafta Ankara'da 19-22, İstanbul'da 19-24 ve İzmir'de 26-27 derece civarında olacak.
İL İL GÜNCEL HAVA SICAKLIKLARI
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Kırklareli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 13°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 13°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 11°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAKARYA 13°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde Kütahya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 13°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 15°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA 9°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 17°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 18°C, 29°C
Parçalı bulutlu
BURDUR 9°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY 15°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Konya dışında) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA 8°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 9°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 12°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
NEVŞEHİR 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 13°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK 13°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde (Çorum dışında) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA 12°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ARTVİN 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 13°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON 15°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM 5°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazartesi) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KARS 3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 11°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 6°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Şanlıurfa dışında) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 11°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN 14°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 14°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 15°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu