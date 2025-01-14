Adrenalin dolu yarışlar, unutulmaz karakterler ve sürükleyici aksiyon sahneleriyle tanınan "Hızlı ve Öfkeli" (Fast & Furious) serisi, yıllardır hız tutkunlarının vazgeçilmezi haline geldi. Efsanevi filmin sıradaki aksiyon dolu bölümü Hızlı ve Öfkeli 11'in ne zaman vizyona gireceği merak konusu oldu. Hızlı ve Öfkeli 11 ne zaman çıkacak? İşte filmin son vizyon tarihi...
Hız, aksiyon ve dostluk temalarını işleyen "Hızlı ve Öfkeli" (Fast & Furious) serisi, yıllardır dünya çapında milyonlarca izleyiciyi ekranlara kilitliyor.
Milyonlarca kitlesi olan filmin ise ne zaman vizyona gireceği merak ediliyor.
Hızlı ve Öfkeli 11 ne zaman çıkacak?
Bir süre önce Nisan 2025 idi ancak 2023 Hollywood grevleri nedeniyle filmin vizyon tarihi ertelendi.
Gelen son bilgilere göre, Hızlı ve Öfkeli 11 filmi 2026 yılı içerisinde vizyona girecek.
Yönetmen Louis Leterrier, geçtiğimiz Mayıs ayında ertelediğini bildirdi ve filmin çekimlerine ise Eylül 2024'te başlanacağını söyledi.
Çekimler söylendiği gibi başlamadı ve Kasım 2024'te Jordana Brewster çekim için bir zaman çizelgesine sahip olmadığını açıklamıştı. Filmin şimdiki son vizyon tarihi ise Haziran 2026 şeklinde.
Hızlı ve Öfkeli 11 kadrosunda kimler var?
Hızlı ve Öfkeli 11 kadrosu için resmi bir açıklama gelmedi ancak Vin Diesel'in rolü kesin.
Deckard Shaw rolündeki Jason Statham, seride Shaw'un annesi Magdalene “Queenie” Ellmanson-Shaw rolündeki Helen Mirren ve Gisele rolünü üstlenen Gal Gadot gibi diğer ana oyuncular da Hızlı ve Öfkeli 11'de yer alabilir.
Öte yandan Dwayne Johnson'ın da Hızlı ve Öfkeli 10'un jenerik sonrasında bir sahnede görünmesiyle, Hızlı ve Öfkeli 11'e geri döneceği kesin gibi görülüyor.