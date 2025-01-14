Hızlı ve Öfkeli 11 kadrosunda kimler var?

Hızlı ve Öfkeli 11 kadrosu için resmi bir açıklama gelmedi ancak Vin Diesel'in rolü kesin.





Deckard Shaw rolündeki Jason Statham, seride Shaw'un annesi Magdalene “Queenie” Ellmanson-Shaw rolündeki Helen Mirren ve Gisele rolünü üstlenen Gal Gadot gibi diğer ana oyuncular da Hızlı ve Öfkeli 11'de yer alabilir.





Öte yandan Dwayne Johnson'ın da Hızlı ve Öfkeli 10'un jenerik sonrasında bir sahnede görünmesiyle, Hızlı ve Öfkeli 11'e geri döneceği kesin gibi görülüyor.