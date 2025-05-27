TRT 1’in sevilen dizisi Mehmed Fetihler Sultanı, sezon finaline yaklaşırken sürpriz bir gelişmeyle heyecan kattı. Sürükleyici sahneleri ve güçlü kadrosuyla dikkat çeken dizi, final öncesi temposunu artırıyor. Mehmed: Fetihler Sultanı’nın kadrosuna bomba bir isim dahil oldu. Ünlü oyuncu 'Vlad' karakteriyle karşımıza çıkacak. İşte ilk kare.
TRT 1'in ilgiyle takip edilen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, yeni sezon öncesi flaş bir gelişmeyle gündemde.
Miray Yapım imzalı dizinin kadrosuna, seyircileri heyecanlandıracak bomba bir isim katıldı.
Yeni oyuncu transferi, dizide dengeleri değiştirecek güçlü bir dönemin habercisi olabilir.
Vlad ortalığı karıştıracak
Usta oyuncu Ertan Saban, dizinin 47. bölümünde tarihin en ürkütücü figürlerinden biri olan, Kont Drakula ve Kazıklı Voyvoda olarak bilinen III. Vlad Tepeş rolü ile izleyici karşısına çıkacak. İşte setten ilk görüntü...
Saban, etkileyici oyunculuğuyla bu kez Osmanlı sarayında büyümüş fakat karanlığa teslim olmuş bir figürü oynayacak. Saray duvarları arasında aynı çatı altında büyüyen Sultan Mehmed ve Vlad'ın yolları şimdi düşman saflarında kesişiyor.
ERTAN SABAN KİMDİR?
1978 yılında Üsküp'te dünyaya gelen Ertan Saban, Makedonya Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olduktan sonra kariyerine Makedonya Türk Tiyatrosu'nda başladı. 2003 yılında Türkiye'ye adım atan Saban, "Elveda Rumeli", "Sakarya Fırat" ve "Kurtlar Vadisi Pusu" gibi dizilerdeki performansıyla dikkat çekti. "Gölgesizler", "Başka Semtin Çocukları" ve "Limonata" gibi hem ulusal hem de uluslararası sinema projelerinde yer aldı. 2022'de dijital platformlarda izleyiciyle buluşacak olan "Yakamoz" ve "Akif" yapımlarında da rol aldı. Son olarak "Son Nefesime Kadar" dizisiyle ekrana geldi. Oyuncu Ebru Özkan Saban ile evli olan Saban'ın bir kız çocuğu bulunuyor.
Mehmed: Fetihler Sultanı 10 Haziran’da sezon finali yapacak. Miray Yapım'a 3. sezon için onay çıktı.