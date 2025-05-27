ERTAN SABAN KİMDİR?

1978 yılında Üsküp'te dünyaya gelen Ertan Saban, Makedonya Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olduktan sonra kariyerine Makedonya Türk Tiyatrosu'nda başladı. 2003 yılında Türkiye'ye adım atan Saban, "Elveda Rumeli", "Sakarya Fırat" ve "Kurtlar Vadisi Pusu" gibi dizilerdeki performansıyla dikkat çekti. "Gölgesizler", "Başka Semtin Çocukları" ve "Limonata" gibi hem ulusal hem de uluslararası sinema projelerinde yer aldı. 2022'de dijital platformlarda izleyiciyle buluşacak olan "Yakamoz" ve "Akif" yapımlarında da rol aldı. Son olarak "Son Nefesime Kadar" dizisiyle ekrana geldi. Oyuncu Ebru Özkan Saban ile evli olan Saban'ın bir kız çocuğu bulunuyor.



