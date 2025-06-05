'Ölüm sertliği' evresine dikkat: O et hemen yenmez, işte Kurban Bayramı'nda en çok yapılan 7 hata...

Mide krampları, şişkinlik, halsizlik… Sebebi sofranızdaki et olabilir! Kurban Bayramı'nın bereketi sofralara taşınırken, uzmanlardan sağlık uyarısı geldi. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Yılmaz Bilgiç, kurban etinin kesildikten hemen sonra tüketilmesinin ciddi sindirim problemlerine yol açabileceğini belirtti. Bilgiç, etin sindirime uygun hale gelmesi için “ölüm sertliği” evresinin tamamlanmasının şart olduğunu vurguladı. Kurban Bayramı'nda en çok yapılan 7 hataya dikkat çeken uzman isim uyarılarını tek tek sıraladı...

1 /10 Kurban Bayramı'nın en çok beklenen anı, kesilen etlerin sofraya gelişidir. Ancak uzmanlar, etin kesildikten hemen sonra tüketilmesinin ciddi sindirim sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor.

2 /10 Medipol Acıbadem Hastanesi’nden Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Yılmaz Bilgiç, yeni kesilen etin, “ölüm sertliği” olarak bilinen biyolojik süreci tamamlamadan yenmemesi gerektiğini vurguladı.

3 /10 Bilgiç, bu dönemde tüketilen etin mide, bağırsak ve karaciğer hastalıklarını tetikleyebileceğini belirtti.

4 /10 1. Yeni kesilmiş eti hemen tüketmek

Neden yanlış? Et, kesildikten sonra "ölüm sertliği" evresine girer. Bu süreçte sindirimi zordur ve mide, bağırsak problemlerine yol açabilir.

Doğrusu: Eti en az 24 saat dinlendirdikten sonra tüketmek.



5 /10 2. Ağır pişirme yöntemlerini tercih etmek (Kızartma, aşırı yağ)

Neden yanlış? Fazla yağlı ve kızartılmış etler sindirimi zorlaştırır, mideye yük bindirir.

Doğrusu: Fırında, haşlama ya da tencerede pişirmek; kavurmayı etin kendi yağıyla yapmak.

6 /10 3. Etin hemen ardından tatlı yemek

Neden yanlış? Et gibi protein ağırlıklı yemeklerle birlikte şerbetli tatlılar tüketmek sindirimi yavaşlatır, şişkinlik ve hazımsızlığa yol açabilir.

Doğrusu: Tatlıyı ana yemekten en az 2 saat sonra, hafif porsiyonlarda tüketmek.

7 /10 4. Her Öğünde Et Yemek

Neden yanlış? Etin her öğünde tüketilmesi sindirim sistemine aşırı yük bindirir, uzun vadede kolesterol ve karaciğer sorunlarına neden olabilir.

Doğrusu: Günde 1 öğün et, diğer öğünlerde sebze, yoğurt gibi hafif besinler tüketmek.

8 /10 5. Bayram sabahına etle başlamak

Neden yanlış? Sabah aç karnına et yemek mide asidini artırır, rahatsızlık verir.

Doğrusu: Bayram sabahı hafif bir kahvaltı ile başlanmalı, et öğle ya da akşam tüketilmeli.



9 /10 6. Sakatat tüketiminde ölçüyü kaçırmak

Neden yanlış? Sakatatlar (ciğer, böbrek vs.) kolesterol, ürik asit ve karaciğer yağlanması riskini artırır.

Doğrusu: Sakatat az miktarda ve nadiren tüketilmeli, özellikle kronik hastalığı olanlar dikkat etmeli.