Tabii dizisi Gassal ile ilgili heyecan verici gelişme: TRT’den büyük müjde geldi

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Gassal dizisiyle ilgili müjdeyi duyurdu. TRT'nin dijital platformunda yayınlanan ve ilk günden itibaren büyük ilgi gören Gassal, ikinci sezon onayını almayı başardı.
TRT'nin dijital platformu Tabii'de izleyiciyle buluşan "Gassal" dizisi, "Ölünce beni kim yıkayacak?" sorusunun izinden giden Baki’nin kara mizah ve dramı harmanlayan hikayesini konu alıyor.
Kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine ulaşan dizi, Ahmet Kural ve Hande Soral’ın başrolünde olduğu yeni sezonuyla sürprizlerle dolu bir hikaye ve güçlü bir oyuncu kadrosuyla Tabii ekranlarında devam edecek.
Dizinin ikinci sezon müjdesini TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, sosyal medya hesabından duyurdu. Sobacı “Gassal dizimizin 2. sezonu geliyor! Yayınlandığı günden itibaren çok konuşulan, çok sevilen ve izlenme rekorları kıran tabii orijinal yapımı Gassal’ın 2. sezonu çok yakında tabii’de. Hedefimiz yeni rekorlar,” ifadeleriyle yeni sezonun ilk tanıtımını paylaştı.
Yeni sezonda Ahmet Kural’a kadın gassal rolünde Hande Soral eşlik ederken, usta oyuncular Ercan Kesal, Nazan Kesal ve Serhat Kılıç da kadroya katılıyor.
Heyecan verici gelişmeler ve unutulmaz sahnelerle dolu bir sezon için geri sayım sürerken, dizinin şarkıları Bayhan tarafından seslendiriliyor.
Yönetmenliğini Selçuk Aydemir’in üstlendiği dizinin senaryosunu ise Sümeyye Karaarslan yazıyor.
Dizi izlenme rekorları kırdı
“Gassal” dizisi, 21 Aralık’taki yayın başlangıcından bu yana tabii platformunda büyük bir ilgi görmeye devam ediyor.
Dizinin ilk bölümü tabii’nin resmi YouTube kanalında 13,1 milyonun üzerinde izlenme alırken dizinin sevilen müzik klibi “İçim Yanar” ise toplam 15,3 milyon izlenme ile dikkat çekiyor.
Dizinin tüm müzik klipleri ise toplamda 36,2 milyonu aşkın görüntüleme ile trend listelerinde kalmaya devam ediyor. “tabii” uygulaması ücretsiz uygulamalar arasında birinci sırada.
Sürprizlerle dolu hikâyesi, güçlü oyunculuk performansları ve çarpıcı müzikleriyle kısa sürede fenomen haline gelen dizi, 2. sezonuyla da izlenme rekorlarını altüst etmeyi hedefliyor.