Yöresel ürün markalarını oluşturan gelin görümce: 60 kişiye istihdam sağladı

14:1912/12/2025, Cuma
Hatay'da görümce ve iki gelin, 60 kişiye istihdam sağladıkları iş yerlerinde yöresel ürünleri kendi markalarıyla üretiyor.

#tarım
#ekonomi
#yöreselürünler
#hatay
#istihdam
