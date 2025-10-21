15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ SON AÇIKLAMALAR: 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması tercih başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin tercih sürecini başlatıyor. Bakanlık tarafından yayımlanan “2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu” ile birlikte adayların başvuru takvimi ve atama sürecine dair tüm detaylar belli oldu. Peki, 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması tercih başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru ekranı açıldı mı?

2 /3 15 BİN ÖĞRETMEN TERCİHLERİ BAŞLADI MI? Tercih başvuruları 17 Kasım'da başlayacak, 21 Kasım'da sona erecek. Kurum tercih başvuruları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifresi kullanmak suretiyle elektronik ortamda alınacak olup adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il milli eğitim müdürlüğüne gitmeyecek.