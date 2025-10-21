Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ SON AÇIKLAMALAR: 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması tercih başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak?

15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ SON AÇIKLAMALAR: 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması tercih başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak?

11:4221/10/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin tercih sürecini başlatıyor. Bakanlık tarafından yayımlanan “2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu” ile birlikte adayların başvuru takvimi ve atama sürecine dair tüm detaylar belli oldu. Peki, 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması tercih başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru ekranı açıldı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için yayımladığı kılavuz sonrası gözler tercih sürecine çevrildi. Atama bekleyen binlerce öğretmen adayı, başvuruların başlayacağı tarihi ve tercih ekranının erişime açılıp açılmadığını araştırıyor. Peki, 15 bin sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak? İşte sürece dair merak edilen ayrıntılar…

15 BİN ÖĞRETMEN TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

Tercih başvuruları 17 Kasım'da başlayacak, 21 Kasım'da sona erecek. Kurum tercih başvuruları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifresi kullanmak suretiyle elektronik ortamda alınacak olup adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il milli eğitim müdürlüğüne gitmeyecek.

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Atama sonuçları 24 Kasım'da açıklanacak. Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026 tarihi itibarıyla görevlerine başlayacak.

#Öğretmen ataması
#Sözleşmeli öğretmenlik
#meb açıklama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ahmet Minguzzi cinayeti davasında kim ne kadar ceza aldı?