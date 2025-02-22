Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamasında "Henüz net bir rakam belirtmek için erken" ifadelerini kullanırken emekli ikramiyeleri ile ilgili bir başka açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi.