Emekliler, bayram ikramiyelerine yapılacak zam konusunda yetkililerden gelecek açıklamaları bekliyor. Geçtiğimiz yıl yüzde 50 artırılarak 3 bin liraya çıkarılan emekli ikramiyesinin bu yıl ne kadar olacağı merak konusu. Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında emekli ikramiyelerinin gündeme gelip gelmeyeceği tartışılırken, masada 3 farklı zam formülü olduğu belirtiliyor. İşte detaylar…
Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala, emeklilerin bayram ikramiyesi zammı merak konusu oldu. Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte emeklilere yapılan maaş zammı yüzde 15,74 olarak belirlenirken, bayram ikramiyelerine uygulanacak artış oranı için gözler yetkililerden gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, emekli ikramiyelerine ne kadar zam yapılacak? İşte detaylar…
EMEKLİ İKRAMİYESİ ZAMMI EKK'DA GÜNDEME GELECEK Mİ?
SSK, Bağkur emeklilerine Ocak 2025'te yüzde 15,74 zam yapılırken memur emeklileri yüzde 11,54 zam aldı. En düşük emekli maaşının ise 14 bin 469 lira olmasına karar verildi. Emekli ikramiyeleri geçtiğimiz yıl yüzde 50 zamla 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarıldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamasında "Henüz net bir rakam belirtmek için erken" ifadelerini kullanırken emekli ikramiyeleri ile ilgili bir başka açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi.
Geçtiğimiz günlerde AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yılmaz, emekli ikramiyesi zammının bu toplantıda gündeme gelip gelmeyeceği hakkındaki soru üzerine, "Ekonomi Koordinasyon Kurulu bu durumun platformu değil. Genel ekonomi politikaların konusudur. Bu toplantı bölgesel kalkınma konulu toplantı" ifadelerini kullandı.
YENİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLUR?
2025 yılında Ramazan Bayramı 30 Mart'ta, Kurban Bayramı ise 6 Haziran'da başlayacaktır. Önceki yıllarda olduğu gibi, ikramiyelerin bayramlardan yaklaşık bir hafta önce hesaplara yatırılması beklenmektedir. Bu durumda, Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 24-28 Mart tarihleri arasında ödenmesi öngörülmektedir.
Bu yıl SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yapılan yüzde 15.75'lik zam kadar bayram ikramiyelerine zam gelirse yeni bayram ikramiyesi 3 bin 472 liraya yükseliyor.
Yuvarlama yaparak 3 bin 500 liraya yükseltilebilir. Geçen yılki gibi yüzde 50 oranında zam yapılırsa bayram ikramiyesi 4 bin 500 liraya yükselebilir. Yüzde 100 zam olması halinde emekli bayram ikramiyesi 6 bin liraya yükselebilir.