Bilgisayar neden yavaşlar? RAM kullanımını azaltmanın etkili yolları

Bilgisayarınız zamanla yavaşladıysa ve en basit işlemler bile uzun sürmeye başladıysa, sorunun kaynağı büyük ihtimalle RAM’inizdir. RAM, yani “Rastgele Erişimli Bellek”, bilgisayarınızın aktif olarak çalıştırdığı her uygulama için geçici depolama alanı sağlar. Bu alan dolduğunda ise bilgisayarınız yavaşlar, uygulamalar geç açılır ve tarayıcı sekmeleri donmaya başlar. Evde, iş yerinde ya da okulda kullanabileceğiniz basit yöntemlerle RAM kullanımını azaltabilir, bilgisayar performansınızı artırabilirsiniz.