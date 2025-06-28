Bilgisayar neden yavaşlar? RAM kullanımını azaltmanın etkili yolları

Bilgisayarınızda yavaşlama ve donma sorunlarının en sık karşılaşılan nedenlerden biri yüksek RAM kullanımıdır. Peki RAM kullanımı nasıl azaltılır, RAM neden dolar, hangi programlar RAM’i tüketir? Tüm bu soruların yanıtları haberimizde...
Bilgisayarınız zamanla yavaşladıysa ve en basit işlemler bile uzun sürmeye başladıysa, sorunun kaynağı büyük ihtimalle RAM’inizdir. RAM, yani “Rastgele Erişimli Bellek”, bilgisayarınızın aktif olarak çalıştırdığı her uygulama için geçici depolama alanı sağlar. Bu alan dolduğunda ise bilgisayarınız yavaşlar, uygulamalar geç açılır ve tarayıcı sekmeleri donmaya başlar. Evde, iş yerinde ya da okulda kullanabileceğiniz basit yöntemlerle RAM kullanımını azaltabilir, bilgisayar performansınızı artırabilirsiniz.
RAM KULLANIMI NEDEN ARTAR?
RAM kullanımının artmasının başlıca nedenleri şunlardır:
Arka planda açık kalan gereksiz uygulamalar
Onlarca açık tarayıcı sekmesi
Başlangıçta otomatik çalışan programlar
Kötü optimize edilmiş yazılımlar
Güncel olmayan sürücüler ve sistem yazılımları
RAM KULLANIMI NASIL AZALTILIR?
1. Hangi Programlar RAM Tüketiyor? Görev Yöneticisi’nden Kontrol Edin
Ctrl + Shift + Esc tuşlarına basarak Görev Yöneticisi’ni açın.
"İşlemler" sekmesinden "Bellek" sütununu kontrol ederek en çok RAM tüketen uygulamaları görün.
Gereksiz programları buradan kapatın.
2. Açık Tarayıcı Sekmeleri ve Programlar RAM Tüketir mi?
Kullanmadığınız programları ve sekmeleri kapatın. Özellikle tarayıcılarda onlarca sekme açmak RAM’i hızla tüketir.
3. Bilgisayar Açılırken Otomatik Başlayan Programlar Nasıl Kapatılır?
Görev Yöneticisi'ndeki "Başlangıç" sekmesine girin.
Kullanmadığınız uygulamaları sağ tıklayarak “Devre Dışı Bırak” seçeneğini seçin.
4. Görsel Efektler Bilgisayarı Yavaşlatır mı?
Evet. Windows’ta görsel efektler RAM ve işlemci kullanır.
"Bu Bilgisayar" → "Özellikler" → "Gelişmiş sistem ayarları" → "Performans" → "Ayarlar" → “En iyi performans için ayarla” seçeneğini kullanabilirsiniz.
5. RAM Kullanımını Yazılım Güncellemeleri Etkiler mi?
Güncel olmayan yazılımlar daha fazla kaynak tüketebilir.
İşletim sisteminizi, sürücüleri ve programları güncel tutun.
RAM BOŞALTMA NASIL YAPILIR?
Görev Yöneticisi'nden aktif olmayan uygulamaları kapatın.
Bilgisayarı yeniden başlatarak geçici belleği temizleyin.
Üçüncü parti RAM temizleyici yazılımlar da tercih edilebilir.
RAM ARTIRMADAN PERFORMANS ARTAR MI?
Yukarıdaki adımları uygulayarak mevcut RAM’inizi daha verimli kullanabilirsiniz. Ancak bu adımlara rağmen hâlâ yavaşlık yaşıyorsanız, RAM yükseltmesi kalıcı bir çözüm olabilir.
RAM YETERSİZ OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?
Bilgisayar sık sık donuyorsa
Programlar geç yanıt veriyorsa
Görev Yöneticisi’nde RAM kullanımı sürekli %80’in üzerindeyse
RAM’iniz artık yetersiz demektir.