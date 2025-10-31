İŞKUR Gençlik Programı başvuru sonuçları, önlisans ve lisans öğrencileri tarafından merak konusu oldu. Öğrencilerinin istihdam edilebilirliğini artırmak, iş hayatına uyum sağlamalarını desteklemek ve onlara pratik deneyimin yanında, onlara maddi destek sunmak amacıyla hayata geçirilen İŞKUR Gençlik Programı başlıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı’na başvurular 17-21 Ekim 2025 tarihleri arasında alındı. Şimdi gözler İŞKUR Gençlik Programı kura çekilişi sonuçlarında.