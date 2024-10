Nereden çıktı bu "Dubai Çikolatası"?





Bu yeni trend lezzetin arkasında BAE'nin Dubai kentindeki "Fix Dessert Chocolatier" adlı bir dükkan var. 2021'de Britanyalı-Mısırlı girişimci Sarah Hamouda ve Filipinli şef Nouel Catis Omamalin'in kurduğu marka, bu çikolatayı icat ettiğinde ona "Can't Get Knafeh of It" adını verdi. Bu ad Türkçeye "Künefeye Doyamıyorum" diye çevrilebilir. Bu ismi Hamouda'nın eşi buldu.