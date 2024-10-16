Sosyal medyada birçok kullanıcının paylaşımıyla viral olan Dubai Çikolatası herkesin iştahını kabartıyor. Künefe ve çikolatanın birleşimi gibi tarif edilebilecek Dubai Çikolatası'nı almak için yüzlerce insan dükkan önlerinde sıraya giriyor. Küçük bir parçası 50 dolara (1700 TL)ye satılan Dubai çikolatasını evde yapmayı deneyen birçok insan istediği şekilde yapamadığını gösteren videoları da paylaşıyor. Peki, tüm dünyanın peşinden koştuğu meşhur Dubai Çikolatası evde nasıl yapılır? Püf noktası nedir? İşte orjinal Dubai Çikolatası tarifinin detayları...
Son zamanlarda sosyal medyanın da etkisiyle geniş kitleler tarafından merak edilen Dubai çikolatası künefe, fıstık kreması ve çikolata kaplamasından oluşuyor.
Karşıt dokulara sahip olan bu tatlı, yarıya bölündüğünde çıkan ASMR tarzı sesler ve içindeki kremanın dökülmesiyle TikTok ve Instagram'da popüler hale geldi. Evde yemek yapan kullanıcılar, tüm yıl boyunca Dubai çikolatasını yapma videolarını paylaştı.
Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD), Singapur'dan Yeni Zelanda'ya ve Güney Kore'den Türkiye'ye, dünyanın dört bir yanını saran bu yeni tür çikolatanın tadı denemek için dükkanların önünde kuyruk oluşturanlar ve ufak bir tablete 50 dolar (1.700 Türk Lirası) ödemeyi göze alanlar var.
Deneyen veya henüz denememiş olan pek çok insan, bu çikolatanın hayatımıza nasıl girdiğini, nereden çıktığını ve evde nasıl yapılabileceğini merak ediyor.
Nereden çıktı bu "Dubai Çikolatası"?
Bu yeni trend lezzetin arkasında BAE'nin Dubai kentindeki "Fix Dessert Chocolatier" adlı bir dükkan var. 2021'de Britanyalı-Mısırlı girişimci Sarah Hamouda ve Filipinli şef Nouel Catis Omamalin'in kurduğu marka, bu çikolatayı icat ettiğinde ona "Can't Get Knafeh of It" adını verdi. Bu ad Türkçeye "Künefeye Doyamıyorum" diye çevrilebilir. Bu ismi Hamouda'nın eşi buldu.
Ürün o kadar hızlı ünlendi ki dolandırıcılar ve sahte üreticiler hemen bundan kar elde etmek için harekete geçti. Ürünün BAE dışına gönderilip gönderilmediğini araştıran birçok kullanıcı, Fix'in adını kullanan ve sepete en az 10 çikolata eklemeyi zorunlu tutan sahte internet siteleriyle karşılaştı.
Şirket, 13 Ağustos'ta Instagram'da paylaştığı bir gönderide müşterilerini sahte satıcılara inanmamaları konusunda uyardı.
Neyden yapılıyor?
Fix Dessert Chocolatier'e göre bu çikolata tabletleri, çıtır kadayıf, fıstık ve tahin ezmesinin çikolatadan oluşan bir dış kabuğun içine doldurulmasıyla yapılıyor. Ayrıca tabletin kendisi de fıstık kremasına batırılıyor.
İç ve dış dokuları birbirine son derece zıt. İç harcı ince kıyılmış çıtır künefe ve kremamsı fıstık ezmesiyle dolu yumuşak bir katmanken, dışındaki çikolata daha sert.
Deneyen gazeteci ve uzmanlar genellikle son derece olumlu yorumlarda bulunuyor.
Evde Dubai çikolatası nasıl yapılır? Dubai çikolatası tarifi
Künefe çikolatası, kadayıf ve çikolatanın müthiş uyumunu sofralarınıza taşıyan, hem pratik hem de lezzetiyle damakları şenlendiren bir tatlıdır. Bu çikolatanın en dikkat çeken yanı, içine eklenen kavrulmuş kadayıf ve fıstık ezmesi ile tatlı severlerin vazgeçilmezi haline gelmesidir. Dubai'nin ünlü çikolatalarından esinlenen bu tarif, evde kolayca yapılabilecek bir versiyon sunuyor. Sütlü çikolatanın yumuşak tadı, kadayıfın çıtırlığı ve fıstık ezmesinin yoğun lezzeti bir araya gelerek eşsiz bir tat oluşturur. İşte Dubai çikolatasının yapımında kullanabileceğiniz malzemeler ve adım adım yapılışı:
Dubai Çikolatası'nın Malzemeleri:
300 gram sütlü çikolata (tercihe göre bitter de kullanabilirsiniz)
3 yemek kaşığı kavrulmuş kadayıf
2 dolu yemek kaşığı antep fıstık ezmesi
1 yemek kaşığı tahin
Dubai Çikolatası'nın Yapılışı
Çikolatayı benmari usulü eritin.
Antep fıstığı ezmesi, kavrulmuş kadayıf ve tahini bir kapta karıştırın.
Dondurucudan çıkardığınız çikolatanın üzerine hazırladığınız kadayıf karışımını yayın.
Kalan çikolatayı üzerine dökün ve tekrar dondurucuya yerleştirin.
Donduktan sonra dilimleyerek servis yapabilirsiniz.
Bu pratik ve lezzet dolu tarif, kısa sürede hazırlayabilirsiniz ve misafirlerinize farklı bir tatlı sunabilirsiniz
Dubai çikolatası hangi kadayıf ile yapılır?
Dubai çikolatası, kavrulmuş kadayıf ile yapılır. Bu kadayıf, çikolatanın içine çıtırlık katmak
için kullanılır ve tatlıya farklı bir doku kazandırır.