Neyden yapılıyor?





Fix Dessert Chocolatier'e göre bu çikolata tabletleri, çıtır kadayıf, fıstık ve tahin ezmesinin çikolatadan oluşan bir dış kabuğun içine doldurulmasıyla yapılıyor. Ayrıca tabletin kendisi de fıstık kremasına batırılıyor.





İç ve dış dokuları birbirine son derece zıt. İç harcı ince kıyılmış çıtır künefe ve kremamsı fıstık ezmesiyle dolu yumuşak bir katmanken, dışındaki çikolata daha sert.





Deneyen gazeteci ve uzmanlar genellikle son derece olumlu yorumlarda bulunuyor.







