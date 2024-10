Rüyada at görmek

At görmek ile ilgili farklı yorumlar bulunmaktadır. Rüyada at görmek rütbe, makam ve yolculuğa işeret eder. Rüyasında at gören bereketin ve bol kısmetin işaretidir. Rüyada atın kuyruğunun kıllarının çok olduğunu görmek, evlat ve akrabanın çokluğuna işarettir.