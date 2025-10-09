Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
HURDA ARAÇ TEŞVİKİ SON DAKİKA DUYURULAR: ÖTV Muafiyeti, Yerli Sıfır Araç Desteği, 20 Yaş Üstü Araç Teşviki Şartları Sıralı Liste Oluştu

HURDA ARAÇ TEŞVİKİ SON DAKİKA DUYURULAR: ÖTV Muafiyeti, Yerli Sıfır Araç Desteği, 20 Yaş Üstü Araç Teşviki Şartları Sıralı Liste Oluştu

15:529/10/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 3 ve üzeri çocuğu olan aileleri kapsayan yeni bir destek programını duyurdu. “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı” kapsamında, yerli otomobil alımlarında hurda teşviki ve ÖTV indirimi uygulanacak. Böylece çok çocuklu aileler yerli otomobillere daha avantajlı koşullarla sahip olabilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, çok çocuklu ailelere yönelik önemli bir adım attı. Bakanlık tarafından başlatılan “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı” ile 3 ve üzeri çocuğu bulunan ailelere, yerli otomobil alımlarında hurda teşviki ve ÖTV indirimi sağlanacak. Programın amacı, yerli üretimi desteklerken ailelerin araç sahibi olmasını kolaylaştırmak.

Dar gelirli ve çok çocuklu aileler, yerli otomobil alımında avantajlı döneme giriyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı” ile hurda teşviki ve ÖTV indirimi sağlanacak. Böylece 3 ve üzeri çocuğu olan aileler, ekonomik yükleri hafifletilmiş şekilde araç sahibi olabilecek.

Ailelerin araç sahibi olmasını kolaylaştıracak yeni destek programı yolda. Bakanlık, hurda teşviki ve ÖTV indirimini kapsayan uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor. “İlk Arabam” projesi ile dar gelirli ve çok çocuklu aileler, yerli otomobile uygun fiyatlarla erişebilecek. Uzun süredir beklenen hurda teşviki için yeni bir adım atılıyor. İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı kapsamında hem hurda teşviki hem de ÖTV indirimi sağlanarak sıfır araç alacaklara avantaj sunulacak. Programla özellikle dar gelirli ve 3 çocuk ve üzeri aileler desteklenecek.

İLK ARABAM YERLİ OTOMOBİL AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR?

Türkiye'nin yerli otomotiv sanayi altyapısını güçlendirmek ve otomobile erişimi kolaylaştırmak amacıyla 3 ve daha fazla çocuklu ailelere "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" kapsamında katkı sağlanacak.

İLK ARABAM BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Türkiye'nin yerli otomotiv sanayi altyapısını güçlendirmek üzere çeşitli adımlar atılıyor. Bu kapsamda, otomobile erişimi kolaylaştırmak üzere 3 veya daha fazla çocuklu ailelere yönelik bir araç alım desteği hazırlanıyor. Programla özellikle düşük gelir gruplarının satın alma gücüne uyumlu uzun vadeli finansman imkanı sağlanması planlanıyor.

TALEBİN YÜKSEK OLMASI BEKLENİYOR

"İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı"na talebin yüksek olması bekleniyor.

Düşük gelir gruplarında araç sahipliği oranı artışının ailelerin mobilitesini artırması, sosyal refah seviyesine katkı sağlaması öngörülüyor. Ailelerin talebinin yerli ve sıfır yerli otomobille karşılanmasının, ülkedeki binek araçların yaş ortalamasını düşürerek araç başına karbon emisyonunun azalmasını da sağlayacağı tahmin ediliyor. Verilecek desteğin Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg satışlarına da yansıması bekleniyor.

HURDA TEŞVİKİ YASASI ARAÇ DESTEĞİ NE ZAMAN?

"İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı"na talebin yüksek olması bekleniyor. Düşük gelir gruplarında araç sahipliği oranı artışının ailelerin mobilitesini artırması, sosyal refah seviyesine katkı sağlaması öngörülüyor. Ailelerin talebinin yerli ve sıfır yerli otomobille karşılanmasının, ülkedeki binek araçların yaş ortalamasını düşürerek araç başına karbon emisyonunun azalmasını da sağlayacağı tahmin ediliyor. Verilecek desteğin Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg satışlarına da yansıması bekleniyor.

#Hurda araç
#hurda araç teşviki
#hurda araç teşvik yasası
#ötv muafiyeti
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ASGARİ ÜCRET ZAM BEKLENTİSİ AÇIKLANDI: Memur zammı tahminleri değiştirdi! İşte yeni formüller